Киев, 21 января, 2020, 05:32 — ИА Регнум. Президент Украины Владимир Зеленский в своем новогоднем выступлении взялся, похоже, пародировать своего предшественника. Почему Зеленскому вздумалось повторять мантры об украинском единстве, рассказывает автор ИА REGNUMЯков Рудь.

Порошенко и Зеленский

Весь политический пафос Зеленского строился на том, что он «не Порошенко», под этим флагом он и выиграл президентскую гонку в прошлом году. Но тема украинского единства, которую Порошенко так любил помусолить, оказалась актуальна и для его сменщика. Только в исполнении Зеленского это единство должно теперь заиграть новыми красками, показывая украинцам их объединение в качестве «нации».

Дело в том, что майданные идеалы так и не привлекли к себе большинство населения Украины и задача майданного меньшинства за пять прошедших лет остается все той же — объяснить этому большинству, почему оно должно приветствовать собственное ограбление с восторгом. Но в то время, как президент Украины продолжает упираться в поиски той или иной объединительной идеологии, реальные проблемы Украины продолжают усугубляться. Отсюда и нарастание конфликтов в украинском обществе, ведь противоречия в условиях экономического развала — это не та беда, которую можно преодолеть красивыми фразами.

Читайте статью Якова Рудя «Первый новогодний блин от Зеленского: «единая нация»»