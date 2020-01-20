Слюдянка, Иркутская область, 20 января, 2020, 11:12 — ИА Регнум. Два туриста провалились под лед на Байкале. Вся дальнейшая борьба за выживание попала на камеру go-pro, сообщает «Сибирь. МБХ медиа».

Цитата из видео Захара Сарапулова Туристы провалились под лёд на Байкале

На кадрах, которыми впоследствии поделились выжившие, видно, что молодым людям далеко не сразу удалось выбраться: ледовые края образовавшейся полыньи постоянно обламывались, а внушительные рюкзаки со снаряжением тянули вниз. По словам одного из пострадавших — Захара Сарапулова — в воде туристы провели 17 минут, а потом ещё шли шесть километров до границы Прибайкальского национального парка.

Удивительно, но по признанию байкальских путешественников, после такой ледяной ванны они даже не простыли.

Как уже сообщало ИА REGNUM, в начале января 2010 года сотрудники Забайкальского национального парка обнаружили на Байкале мужчину, лежащего в горячей радоновой ванне. Как сообщает «Комсомольская правда», инцидент произошёл в Чивыркуйском заливе. Турист был настолько истощен, что не мог самостоятельно выбраться из воды, даже говорить не мог. Операция по спасению осложнялась особенностью местности.

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