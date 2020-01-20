Москва, 21 января, 2020, 02:15 — ИА Регнум. Намеченные на 2024 года выборы президента создают в России атмосферу определенного беспокойства. Действительно: не качнется ли маятник реформ, оттянутый постсоветскими «либералами» до отказа в сторону диктатуры? О том, почему стране необходимо избежать крайних сценариев, рассуждает автор ИА REGNUM Григорий Ванин.

Kremlin.ru Борис Ельцин передаёт Владимиру Путину «президентский» экземпляр Конституции Российской Федерации

Распад России, чуть было не случившийся при правлении Ельцина, был остановлен, когда руководство страной перешло в руки Путина. С тех пор прошло 20 лет, но, несмотря на укрепление как обороноспособности, так и экономики, Россия так и не преодолела все те ненормальности политической организации, которые сформировались в процессе развала. Чего стоит одна только почти узаконенная в виде пресловутых откатов коррупция…

Недовольство наличествующим положением может выдвинуть в России диктатора справа, от чиновничества и предпринимателей или слева, от «поймавшей волну» оппозиции. Но и тот, и другой варианты будут означать переход российских проблем из состояния более или менее конструктивного диалога в горячую фазу. А вот как раз этого и необходимо избежать.

Читайте статью Григория Ванина «Трансфер власти в России: от либерализма к диктатуре?»