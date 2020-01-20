Нужен ли России диктатор «слева» или «справа»? Оба хуже
Москва, 21 января, 2020, 02:15 — ИА Регнум. Намеченные на 2024 года выборы президента создают в России атмосферу определенного беспокойства. Действительно: не качнется ли маятник реформ, оттянутый постсоветскими «либералами» до отказа в сторону диктатуры? О том, почему стране необходимо избежать крайних сценариев, рассуждает автор ИА REGNUM Григорий Ванин.
Распад России, чуть было не случившийся при правлении Ельцина, был остановлен, когда руководство страной перешло в руки Путина. С тех пор прошло 20 лет, но, несмотря на укрепление как обороноспособности, так и экономики, Россия так и не преодолела все те ненормальности политической организации, которые сформировались в процессе развала. Чего стоит одна только почти узаконенная в виде пресловутых откатов коррупция…
Недовольство наличествующим положением может выдвинуть в России диктатора справа, от чиновничества и предпринимателей или слева, от «поймавшей волну» оппозиции. Но и тот, и другой варианты будут означать переход российских проблем из состояния более или менее конструктивного диалога в горячую фазу. А вот как раз этого и необходимо избежать.
Читайте статью Григория Ванина «Трансфер власти в России: от либерализма к диктатуре?»