Абакан, 20 января, 2020, 10:48 — ИА Регнум. Житель Абакана, ветеран Великой Отечественной войны Иван Васильевич Андреев 20 января празднует 95-летие. Как сообщили ИА REGNUM в правительстве Хакасии, глава региона Валентин Коновалов поздравил фронтовика с юбилеем и вручил памятную медаль.

R-19.ru Ветеран Великой Отечественной войны Иван Васильевич Андреев

Иван Андреев ушёл на фронт в 1942 году в возрасте 17 лет. За год до окончания войны получил тяжёлое ранение и был демобилизован. После войны Иван Васильевич работал школьным учителем, возглавлял сельскую администрацию. Затем он руководил Советом ветеранов.

Награжден орденами Отечественной Войны первой и второй степени, медалями и юбилейными наградами.

20 января 2020 года Коновалов вручил ветерану памятную юбилейную медаль в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне и зачитал поздравление от президента РФ Владимира Путина. Также ветеран получил цветы и подарки.

Как сообщало ИА REGNUM, именитой томской спортсменке исполнилось сто лет.