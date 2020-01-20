Калуга, 20 января, 2020, 10:52 — ИА Регнум. Губернатор Калужской области Анатолий Артамонов предложил открыть бесплатные столовые для малоимущих земляков, где будут готовить обеды из продуктов питания с истекающими сроками годности, вместо того, чтобы отправлять их на мусорные свалки. Об этом 20 января сообщает корреспондент ИА REGNUM по материалам заседания областного правительства.

Admoblkaluga.ru Губернатор Калужской области Анатолий Артамонов

По словам главы региона, руководители торговых сетей и предприятий общественного питания вышли с предложением использовать продукты питания, которые они вынуждены утилизировать.

«Во всем мире это есть — благотворительные обеды. И что такого? Есть у нас Роспотребнадзор. Пришел, проверил. Качественные продукты? Качественные. Люди пришли и покушали. Ничего страшного в этом нет. И такая возможность, самое главное, имеется. Я далек от мысли, что туда сразу побегут все, кому не лень», — считает Анатолий Артамонов. Калужский губернатор также пообещал выделить деньги на открытие столовых для бедных.

Ранее по предложению губернатора в калужских магазинах стартовала акция «Полки добра». В качестве благотворителей было предложено выступить самим покупателям. Суть акции — купить и положить на полку товары первой необходимости, например, хлеб, крупу, соль, сахар или стиральный порошок. Те, кому это действительно необходимо, могут взять продукты совершенно бесплатно. Одновременно калужские чиновники также выступили с предложением пополнять «Полки добра» также продуктами с истекающим сроком годности, зато со сниженной ценой. Однако появление «Полок добра» вызвало бурную дискуссию в социальных сетях. Большинство пользователей высказались резко против. Так, блогеры задавались вопросами, почему обед малоимущего должен зависеть только от чьей-то доброты и почему пенсионеры, честно работавшие на протяжении многих лет, в старости получают не спокойную жизнь в достатке, а благотворительное пропитание с «полок».