Санкт-Петербург, 20 января, 2020, 10:39 — ИА Регнум. В Петербурге в очередной сменился глава комитета по строительству. Нового председателя Игоря Креславского уже представили коллективу утром 20 января. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в ведомстве.

Дарья Драй ИА REGNUM Здание Смольного

В должности Креславский находится с сегодняшнего дня. До этого момента он являлся председателем правления ГК «Росстройинвест».

На посту главы комитета Креславский сменил Леонида Кулакова, который возглавлял комстрой Петербурга с февраля 2018 года.

Как уточняют в Смольном, накануне губернатор Александр Беглов освободил Кулакова от должности. Причины не сообщаются.

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Как сообщалось, за последние пять лет руководители этого комитета многократно менялись. В 2018 году в Смольном заявляли, что Комитет по строительству Санкт-Петербурга переживает кадровую катастрофу и привлекает сомнительных личностей, которые затем оказываются фигурантами уголовных дел.