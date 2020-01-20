Багдад, 20 января, 2020, 10:36 — ИА Регнум. Протестующие в Ираке вышли на улицы страны, перекрыв дороги в знак приближения окончания срока для формирования правительства, об этом 20 января сообщает Al Arabia.

Nathan Keirn Протест

По данным журналистов, в столице государства, городе Багдаде, демонстранты блокировали ключевые трассы.

Отмечается, что участники акций протеста также пытались перекрыть дорогу, связывающую юг и север страны, однако им это не удалось — несколько нарушителей были арестованы.

Напомним, демонстранты выдвинули к властям страны требование о формировании правительства до 20 января 2020 года, так как это не было выполнено, они вновь вышли на улицы страны.