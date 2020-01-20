Алтайский край, 20 января, 2020, 10:22 — ИА Регнум. В Алтайском крае текущей зимой выпало неимоверно много снега. Но если в городах и больших населённых пунктах с этой проблемой худо — бедно удаётся справляться (хотя без нареканий населения не обходится), то небольшие посёлки оказались отрезанными от внешнего мира. Об одном их таких — селе Ракиты Топчихинского Алтайского края рассказал на своей странице «ВКонтакте» местный житель Сергей Колбунов.

Цитата из видео В алтайском селе Ракиты глава сам лопатой чистил дороги от снега, так трактор деревни себе позволить не могут, а потом написал заявление на увольнение

Цитата из видео Алтайское село Ракиты. Уже неделю отрезано от внешнего мира

Из опубликованного им видео следует, что он вместе с главой села и ещё одним мужчиной — единственные, кто в состоянии взять лопаты и выйти на расчистку дороги. Но, как следует из комментария, глава уже написал заявление на увольнение. «Так как с него все спрашивают, а возможностей никто не даёт. И так повсеместно», — поясняет автор сообщения.

«У нас один трактор на три села, и тот на ладан дышит, и ему на солярку еще денег не выделяют. Мимо наших деревень проезжают К-700 с ротором, чистят региональную дорогу, но им нельзя завернуть к нам, так как стоят навигаторы и датчики учёта. Выехать из села нельзя уже около недели, если в прошлые разы мы своими силами пробивали перемёты, и к нам смогла даже скорая проехать за дедушкой соседским. То в этот раз нам своих сил не хватает, а то что вчера откопали сегодня уже замело», — пояснил Сергей Колбунов.

Цитата из видео Единственная дорога в алтайское село Ракиты

По его словам, в Ракиты два года назад приехало несколько молодых семей, чтобы возрождать село.

«Путин заявлял что поможет сёлам, но ребята немного позабыли об этом», — считает местный жительСергей Колбунов. Он говорит, что судя по аккаунтам властей в социальных сетях, не видно ни одной проблемы, решенной фактически. «По крайней мере в сёлах», — пояснил Колбунов.

Как уже сообщало ИА REGNUM, снегопады в Алтайский край пришли в конце прошлого года. В Барнауле количество выпавших осадков составило 160% от среднемесячной нормы (47 мм): 30 декабря 2019 года сообщалось о том, что в Барнауле от снега убрана половина из 4000 дворов.

Накануне, 19 января, губернатор Виктор Томенко провёл в Барнауле совещание, в ходе которого отметил необходимость увеличения количества снегоуборочной техники. «Сложившаяся сегодня ситуация должна подтолкнуть нас к переосмыслению этой работы. Получается, что снег выпал ‑ и мы в зимнюю спячку впали. Люди этим недовольны, значит, систему уборки снега надо если не менять, то существенно корректировать», — отметил губернатор.

Читайте также: Транспортники Барнаула жалуются на сугробы