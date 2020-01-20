Сургутский район, Югра, 20 января, 2020, 10:16 — ИА Регнум. В Югре возбуждено уголовное дело по факту гибели мужчины, женщины и ребёнка на пожаре 18 января в Сургутском районе. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе СУ СКР по ХМАО.

Пресс-служба СУ СКР по ХМАО Сгоревший дом в кооперативе «Победит-1»

Установлено, что утром 18 января 2020 года в дачном кооперативе «Победит-1» сгорел дом. Под завалами в одной из комнат были обнаружены обгоревшие тела мужчины 1974 и женщины 1975 годов рождения, а также их шестилетнего внука.

По факту возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 109 УК РФ («Причинение смерти по неосторожности двум или более лицам»).