Ярославль, 20 января, 2020, 10:14 — ИА Регнум. Власти Ярославля увеличат размеры премий лучшим ученикам и педагогам. Об этом на общегородском совещании в мэрии 20 января рассказала директор департамента образования Ярославля Елена Иванова.

City-yaroslavl.ru Музыкант

Как ранее сообщало ИА REGNUM, сначала мэрия решила отменить премии выпускникам школ, имеющим в аттестате не более двух оценок «4». Но затем отозвала проект решения, а теперь решила увеличить эту премию, а заодно и ряд других.

«Мы проработали вопрос об индексации премий в системе образования. Таковых у нас две. Первая — премия педагогам, проявившим активность в течение года. Размер этой премии предлагаем увеличить с 15 до 20 тысяч. 25 таких премий вручается к дню учителя. Вторая — премия для выпускников, проявивших особые успехи в учении. Предлагается следующий размер индексации. Выпускникам, имеющим аттестат с отличием, увеличить с 3 тысяч до 4. Выпускникам, имеющим в аттестате одну или две четверки, с двух тысяч до двух с половиной и выпускникам, сдавшим ЕГЭ на 100 баллов и не вошедшим в первые две категории, с 1,5 до 2 тысяч рублей», — рассказала директор департамента образования Ярославля Елена Иванова.

Индексация премий потребует дополнительных расходов из областного бюджета в размере около 500 тыс рублей в год. Сумма премий не менялась в течение 6 лет. Кроме того, решено повысить премии в области культуры и искусства, библиотечного дела, художественного образования и премию имени И.А. Тихомирова за краеведческие инициативы. Их предлагается увеличить примерно на 30%. В итоге каждая премия вырастет на 5 тысяч рублей. Также власти планируют увеличить стипендии для юных спортсменов.

Окончательное решение о повышении премий будет принято муниципалитетом Ярославля.