Мэрия Ярославля повысит премии лучшим ученикам и педагогам
Ярославль, 20 января, 2020, 10:14 — ИА Регнум. Власти Ярославля увеличат размеры премий лучшим ученикам и педагогам. Об этом на общегородском совещании в мэрии 20 января рассказала директор департамента образования Ярославля Елена Иванова.
Как ранее сообщало ИА REGNUM, сначала мэрия решила отменить премии выпускникам школ, имеющим в аттестате не более двух оценок «4». Но затем отозвала проект решения, а теперь решила увеличить эту премию, а заодно и ряд других.
Индексация премий потребует дополнительных расходов из областного бюджета в размере около 500 тыс рублей в год. Сумма премий не менялась в течение 6 лет. Кроме того, решено повысить премии в области культуры и искусства, библиотечного дела, художественного образования и премию имени И.А. Тихомирова за краеведческие инициативы. Их предлагается увеличить примерно на 30%. В итоге каждая премия вырастет на 5 тысяч рублей. Также власти планируют увеличить стипендии для юных спортсменов.
Окончательное решение о повышении премий будет принято муниципалитетом Ярославля.