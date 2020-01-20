Обнинск, Калужская область, 20 января, 2020, 10:44 — ИА Регнум. В Калужской области с 21 по 26 февраля пройдёт XV Международный православный Сретенский кинофестиваль «Встреча». О участников поступило около 285 заявок: 141 документальный и телевизионный фильм, 74 игровых полнометражных и короткометражных фильма, 70 анимационных фильмов, сообщает корреспондент ИА REGNUM по информации оргкомитета фестиваля.

Admobninsk.ru Эмблема Международного православного Сретенского кинофестиваля «Встреча»

В 2020 году у фестиваля «Встреча» две темы — «Материнство» и «Победа в Великой Отечественной войне 1941−1945 гг.». По этим тема будут составлены две кинопрограммы. Мероприятия в рамках фестиваля откроет выставка «Матушка. Мать. Родина-Мать». Также состоится показ документальной драмы Сергея Варицкого «Поколение Зубров». География юбилейного кинофестиваля 2020 года: Россия, Белоруссия, Болгария, Германия, Греция, Грузия, Дания, ДНР, Иран, Китай, Литва, Македония, Сербия, США, Швеция, Украина, Эстония. В рамках «Встречи» состоится III фестиваль детского и семейного кино «КиноДом», в программе которого — мастер-классы для школьников и студентов, педагогов и родителей, показы фильмов, дискуссионные площадки.

В Обнинске посмотреть фильмы фестивальной программы зрители смогут с 21 февраля по 25 февраля в кинотеатре «Синема де Люкс» и Центре досуга. В других городах Калужской области фильмы православного кинофестиваля будут показаны с 15 по 25 февраля 2020 года. Церемония открытия кинофестиваля «Встреча» состоится 21 февраля в Обнинском Доме ученых, а церемония закрытия и награждения победителей пройдёт 25 февраля.