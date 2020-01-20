Санкт-Петербург, 20 января, 2020, 09:57 — ИА Регнум. Несколько судов Санкт-Петербурга утром 20 января получили электронные сообщения об угрозе «заминирования», из-за чего сотрудники и посетители учреждений были срочно эвакуированы. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов Петербурга.

Дарья Драй ИА REGNUM Фемида

Анонимные хулиганы не успокаиваются, утром в понедельник сообщения о минировании получили Петродворцовый, Красногвардейский, Ленинский, Куйбышевский, Октябрьский, Колпинский, Дзержинский, Сестрорецкий районные суды. Персонал и посетители судебных учреждений были эвакуированы.

Красногвардейский райсуд уже проверили, он возвращается к нормальной работе.

Как сообщало ИА REGNUM, злоумышленники, начавшие в конце ноября 2019 года терроризировать учреждения Санкт-Петербурга сообщениями о «заминированиях», пообещали делать это вечно.