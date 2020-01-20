Ханты-Мансийск, 20 января, 2020, 09:50 — ИА Регнум. В Югре окружной Центр профессиональной патологии проводит медицинские осмотры жителей труднодоступных территорий ХМАО в передвижной поликлинике. В январе началось обследование на современном оборудовании населения из 14 посёлков Берёзовского района, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в Центре.

Центр профессиональной патологии Мобильные поликлиники

Затем невролог, акушер-гинеколог, стоматолог, хирург, рентгенолог, врачи ультразвуковой и лабораторной диагностики приедут в «медвежьи углы» Ханты-Мансийского, Нижневартовского и Сургутского районов. В передвижной поликлинике можно сделать УЗИ, кардиограмму, рентген, сдать анализы.

За зимний период мобильная поликлиника планирует осмотреть свыше 3,5 тысяч жителей ХМАО.