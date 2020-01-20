Санкт-Петербург, 20 января, 2020, 09:43 — ИА Регнум. За выходные дни, в период с 18 по 19 января 2020 года, в крещенских купаниях на территории Северо-Западного федерального округа приняли участие 132 743 человека, в том числе 49 183 тысячи — в Петербурге. Об этом сообщает 20 января пресс-служба ГУ МЧС России по Санкт-Петербургу.

Дарья Драй ИА REGNUM Крещенские купания в селе Орлино в Ленобласти

В ночь на воскресенье и весь следующий день на территории СЗФО спасатели обеспечили безопасность в 227 местах массовых крещенских купаний. В эти дни были развернуты 170 пунктов обогрева и мест для переодевания.

«По состоянию на 07:00 в мероприятии приняли участие 132 743 человека (в том числе в Санкт-Петербурге — 49 183), посещение мест купания верующими завершено», — подытожили в ведомстве.

О том, как проходили крещенские омовения в Петербурге и Ленобласти — в фоторепортаже ИА REGNUM.