Киев, 20 января, 2020, 08:56 — ИА Регнум. Скандальная запись совещания под руководством премьер-министра Украины Алексея Гончарука является угрозой национальной безопасности Украины, заявил премьер-министр 19 января в эфире телеканала «Украина 24».

Kmu.gov.ua Алексей Гончарук

«Фактически, я считаю, что это преступление. Я считаю, что-то, что было сделано — это недопустимо. Это в том числе — угроза национальной безопасности с целым рядом соображений», — рассказал он.

Гончарук отметил, что его заявление об отставке, направленное президенту Украины Владимиру Зеленскому, было шагом, в результате которого Зеленский подтвердил своё доверие к премьер-министру.

Глава правительства Украины добавил, что спецслужбы страны выяснят, кто осуществил аудиозапись совещания. Сами записи он считает манипулятивными, поскольку в них были «нарезаны цитаты, выдернутые из контекста и приправленные комментариями».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Зеленский потребовал от правоохранительных органов Украины в двухнедельный срок выяснить, кто причастен к прослушиванию высших чиновников страны.