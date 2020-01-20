Варшава, 20 января, 2020, 08:40 — ИА Регнум. Переговоры о покупке 32 современных истребителей-бомбардировщиков модели F-35 завершены, заявил глава министерства обороны Польши Мариуш Блащак, передает Polskie radio.

U.S. Department of Defense Истребители F-35

По словам министра, несогласованными остались лишь незначительные вопросы. Контрактом предусматривается покупка 32 самолетов F-35, подводных лодок и создание Агентства по вооружениям.