Польша заявила о покупке американских самолетов F-35
Варшава, 20 января, 2020, 08:40 — ИА Регнум. Переговоры о покупке 32 современных истребителей-бомбардировщиков модели F-35 завершены, заявил глава министерства обороны Польши Мариуш Блащак, передает Polskie radio.
U.S. Department of Defense
Истребители F-35
По словам министра, несогласованными остались лишь незначительные вопросы. Контрактом предусматривается покупка 32 самолетов F-35, подводных лодок и создание Агентства по вооружениям.
«Отношения с США чрезвычайно важны, — отметил Блащак. — У них самая сильная армия в мире, и они являются лидером НАТО. Их присутствие в Польше отпугивает потенциального агрессора».