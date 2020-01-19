Чебоксары, 19 января, 2020, 20:42 — ИА Регнум. Глава Чувашии Михаил Игнатьев учинил скандал на одном из первых публичных мероприятий нового года — года, который является ещё и выборным, а намерений оставить свой пост за ним не наблюдается. Игнатьев угодил в федеральную повестку за призыв «мочить» за критику тех, кто «начинают писать, не зная о чём и о ком». Причём сделал это на журналистском мероприятии — Дне печати, при непосредственном участии депутатов Госдумы Николая Малова и Леонида Черкесова (фракция «Единая Россия»), а также прокурора Чувашии Василия Пословского, который в начале своей карьеры работал журналистом. Никто из высоких гостей публично на призыв главы республики не отреагировал, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Cap.ru Глава Чувашии Михаил Игнатьев

В десятиминутном выступлении Михаила Игнатьева значительная и наиболее эмоциональная часть была посвящена критическим публикациям. Глава Чувашии заявил, что «всегда воспринимал» корректную критику. Но те, кто «с утра до вечера критикуют, всю ночь не спят — критикуют», по мнению первого лица региона «сидят на заказах». И в итоге «мы будем иметь» «митинги на улицах». Игнатьев считает, что тех, кто в Чувашии «хорошо трудоустраиваются и начинают писать, не зная о чём и о ком», «надо «мочить».

Отметим, что в 2012 году Михаил Игнатьев оказался в центре федерального скандала из-за заявления о формировании в Чувашии «чёрного списка» СМИ, «пишущих неправду». Тогда подобную инициативу резко осудили СМИ, политики и общественные деятели, включая членов Совета Федерации РФ и Общественной палаты России. Последняя даже вынесла этот вопрос в повестку заседания.

Напомним, в августе 2020 года у Михаила Игнатьева заканчивается второй срок полномочий.

ИА REGNUM публикует фрагмент из выступления главы Чувашии Михаила Игнатьева.