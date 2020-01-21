Иван Шилов ИА REGNUM Война. Хроника 1941-1945 гг.

Москва, 21 января, 2020, 03:00 — ИА Регнум.

Война. Хроника 1941−1945 гг. 21 января: войска Белорусского фронта вошли в Восточную Пруссию.

21 января 1945 года войска правого крыла 2-го Белорусского фронта вошли в Восточную Пруссию. Были заняты три города и создана угроза окружения крупной группировки врага западнее Мазурских озер.

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