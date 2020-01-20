Иван Шилов ИА REGNUM Война. Хроника 1941-1945 гг.

Москва, 20 января, 2020, 03:00 — ИА Регнум.

Война. Хроника 1941−1945 гг. 20 января: движение врага к Керченскому полуострову остановлено.

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20 января 1942 года наступление врага у Феодосии, Владиславовки, Дальних Камышей вынудило советские части отступить на Ак-Монаайские позиции, но дальнейшее продвижение врага в сторону Керченского полуострова остановлено.

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