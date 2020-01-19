Москва, 19 января, 2020, 11:13 — ИА Регнум. ДОКУМЕНТ

Россия

Президенту Российской Федерации В. В. Путину

Межрегиональное общественное движение «За территориальную целостность России «Русские Курилы» поддерживает позицию Президента Российской Федерации, оглашенную им в Послании Федеральному собранию Российской Федерации от 15 января 2020 года о том, что «Россия может быть и оставаться Россией только как суверенное государство, а суверенитет нашего народа должен быть безусловным».

В этой связи предлагаем Рабочей группе по подготовке предложений о внесении поправок в Конституцию Российской Федерации, образованной Президентом Российской Федерации, в целях создания ныне отсутствующего конституционного механизма реализации статей 4, 5 Конституции (о порядке обеспечения целостности и неприкосновенности территории страны) учесть необходимость внесения в Конституцию Российской Федерации также следующих поправок и дополнений:

Закрепления принципа неотторжимости территории Российской Федерации.

Этот принцип содержался в прежних конституциях нашей страны и не потерял своего значения, однако в действующую Конституцию включен не был.

2. Переноса из Декларации о государственном суверенитете РСФСР от 12 июня 1990 года (пункт 8) конституционной по уровню и значению, но не кодифицированной нормы о том, что «территория Российской Федерации не может быть изменена без волеизъявления народа, выраженного на референдуме».

3. Привлечение (необходимое в подлинно федеративном государстве) субъектов Российской Федерации и их населения к защите территориальной целостности страны. Для этого целесообразно дополнить пункт в) части 1 статьи 72 Конституции Российской Федерации о совместном ведении Российской Федерации и ее субъектов словами «прохождение государственной границы на территории субъектов Российской Федерации».

Аналогичная практика совместного ведения режимом пограничных зон (пункт б) части 1 статьи 72 Конституции Российской Федеральной доказала свою оптимальность.

4. Исключить слово «между» в части 3 статьи 67 Конституции Российской Федерации («Границы между субъектами Российской Федерации могут быть изменены с их взаимного согласия»).

Это необходимо потому, что границы ряда субъектов Российской Федерации либо полностью (Калининградская область) либо частично (Ленинградская, Псковская, Ростовская, Амурская, Сахалинская области, Камчатский, Приморский Краснодарский, Хабаровский края и т. д.) совпадают с государственной границей России.

Буквальное прочтение и применение ныне действующей редакции части 3 статьи 67 Конституции Российской Федерации позволяет без учета мнения пограничных субъектов изменять ту часть их границ, которая совпадает с государственной границей Российской Федерации. Очевидно, что это противоречит принципу федерализма.

Предлагаемый вариант редакции части 3 статьи 67 Конституции Российской Федерации делает невозможным уступку части территории Российской Федерации без учета мнения ее пограничных субъектов («Границы субъектов Российской Федерации могут быть изменены с их взаимного согласия»).

Эти предложения неоднократно вносились представительными органами власти Сахалинской области, начиная с Конституционного Совещания 1993 года (были одобрены представителем Президента Российской Федерации В.Ф.Яковлевым), оформлялись в виде законодательных инициатив Сахалинской областной Думы (от 3 декабря 1998 года, 18 июня 1999 года, 29 июня 2001 года, 22 мая 2003 года). Они были одобрены Парламентскими слушаниями «Южные Курилы: проблемы экономики, политики и безопасности», прошедшими в Государственной думе Федерального собрания РФ 18 марта 2002 года.

Однако господствовавшее тогда мнение о неизменности Конституции не позволило это своевременно сделать.

Полагаем, что время для таких изменений настало.

5. Статью 67 Конституции РФ следует дополнить частью 4 в следующей редакции»: «Правовые акты, содержащие положения об отторжении территории Российской Федерации не подлежат изданию, введению в действие и применению».

Это важно для ратифицированных еще в СССР правовых актов, которые не подпадают под контроль Конституционного Суда Российской Федерации, имеющего сейчас право проверять только не вступившие в силу международные соглашения.

6. Статью 15 Конституции РФ следует дополнить нормой о том, что «Международные договоры Российской Федерации подлежат ратификации в срок, установленный законом. Нератифицированные международные договоры не подлежат применению».

Необходимость введения такой нормы проистекает, в частности, для «Соглашения о разграничении морских пространств между США и СССР в Беринговом море» («Соглашение Бейкер — Шеварднадзе»), приведшего к безосновательной потере значительной российской акватории в Беринговом море до сих пор не ратифицированного нашей стороной, но фактически исполняющегося как США, так и Россией.

Члены Межрегионального общественного движения «За территориальную целостность России «Русские Курилы» готовы оказать Рабочей группе, созданной Президентом Российской Федерации, необходимую помощь в доработке вышеизложенных предложений.

Анатолий Кошкин, доктор исторических наук, профессор Института стран Востока, академик РАЕН, председатель МОД «За территориальную целостность России. «Русские Курилы»

Соучредители межрегионального общественного движения «За территориальную целостность России. «Русские Курилы» (МОД «Русские Курилы»):

Вахрин Сергей Иванович, соучредитель МОД, член Союза писателей и Союза кинематографистов России, главный редактор Информационного агентства «Тихоокеанский вестник» (г. Петропавловск-Камчатский)

Демурин Михаил Васильевич — соучредитель Межрегионального общественного движения (МОД), чрезвычайный и полномочный посланник II класса, публицист (г. Москва);

Зиланов Вячеслав Константинович — соучредитель МОД, заместитель министра рыбного хозяйства СССР в 1988 — 1991 годах, заместитель председателя Государственного комитета Российской Федерации по рыболовству в 1992—1997 годах, профессор (г. Мурманск);

Зимонин Вячеслав Петрович — соучредитель МОД, доктор исторических наук, профессор, академик РАЕН (г. Москва);

Крупнов Юрий Васильевич — соучредитель МОД, председатель «Движения развития», действительный государственный советник Российской Федерации 3-го класса (г. Москва);

Плотников Алексей Юрьевич — соучредитель МОД, доктор исторических наук, профессор, член Экспертно-консультативного совета Комитета по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации (г. Москва);

Пономарев Сергей Алексеевич — соучредитель МОД, председатель Сахалинского отделения Русского географического общества, член Центрального Совета Движения поддержки Флота, член правления Сахалинского фонда культуры (г. Южно-Сахалинск);

Адреса для ответа и контактов:

Москва: Кошкин Анатолий Аркадьевич, Тел. 7−499−972−0926. Эл. адрес: anatolikoshkin@yandex.ru

Южно-Сахалинск: Пономарев Сергей Алексеевич, телефон: 8−914−758−62−95, электронный адрес: ponomarev-sa@yandex.ru