Киев, 19 января, 2020, 09:22 — ИА Регнум. Глава украинской партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко считает, что начался процесс «ликвидации Украины». Об этом она сказала в эфире телеканала ZIK.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Юлия Тимошенко

Неожиданно, Тимошенко, которая в прошлом была и вице-премьером Украины и премьер-министром, заявила, что все три десятилетия независимости современной Украины страна находится под «внешним кураторством». Украина потеряла свою «субъектность» в мире и превратилась в некий объект, который «все используют, как хотят», подчеркнула она.

«Сейчас моя работа и задача — на конкретных фактах, цифрах объяснить, что начался процесс ликвидации Украины. И если мы с этой информацией не дойдем до каждого украинца и потеряем время, мы его потом не наверстаем», — сказала Тимошенко.

Своих сограждан Тимошенко призвала признать, что период независимости, когда «нужно было жить своим умом и своими интересами» они безвозвратно потеряли, заменив его советами извне.

В настоящий момент Тимошенко уверена, что настало то время, когда украинские власти должны сделать выводы и принять соответствующие меры, или же позволить «окончательнолишить Украину ресурсов и собственности».

Напомним, сейчас на Украине идет острая дискуссия вокруг закона о продаже сельскохозяйственных земель. Оппозиция использует создание рынка сельскохозяйственной земли против действующего президента Владимира Зеленского, обвиняя его в том, что он «распродает Украину».