Каракас, 19 января, 2020, 05:44 — ИА Регнум. Необходимые условия нормализации отношений с США назвал президент Венесуэлы Николас Мадуро. Об этом президент рассказал в интервью The Washington Post.

DonkeyHotey Николас Мадуро

«Если будет уважение между правительствами, неважно, насколько большими являются США, и если будет диалог, обмен правдивой информацией, будьте уверены, мы сможем построить новый тип отношений», — сказал Мадуро.

По его словам, отношения на основе взаимного уважения пойдут на пользу США и Венесуэлы.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 17 января госсекретарь США Майк Помпео заявил, что против Венесуэлы будут введены новые санкции.