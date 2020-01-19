Париж, 19 января, 2020, 04:59 — ИА Регнум. Генеральный директор группы компаний LVMH Бернар Арно стал самым состоятельным человеком в мире по версии Forbes. Об этом говорится в публикации издания.

Jérémy Barande Бернар Арно

Директор французской транснациональной компании, известной производством предметов роскоши, обогнал главу Amazon Джеффа Безоса (115,6 млрд долларов). Арно возглавил рейтинг после того, как акции LVMH увеличили стоимость на 0,7%.

«Если сравнивать нас с Microsoft, то мы — небольшая компания», — прокомментировал Арно.

По данным издания, основатель Microsoft Билл Гейтс на 7 млрд долларов беднее главы LVMH.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 18 января директор-распорядитель МВФ Кристалина Георгиева считает, что в мире назревает новый виток глобального экономического кризиса в связи с быстро нарастающим неравенством между бедными и богатыми слоями населения.