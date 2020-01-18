Москва, 18 января, 2020, 23:31 — ИА Регнум. В Москве специально отведенные места для крещенского купания посетили свыше 5,5 тыс. человек. Об этом 18 января сообщает пресс-служба Московской городской поисково-спасательной службы на водных объектах.

Mil.ru Крещенское купание

«На водоемы в зонах ответственности спасателей пришло более 5,5 тысячи людей», — цитирует заявление службы РИА Новости.

В ведомстве отметили, что согласно данным на 21:00 (мск) порядка 3 тыс. человек уже окунулись в воду.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее заместитель министра здравоохранения РФ Олег Салагай посоветовал гражданам России окунаться в прорубь на Крещение в специально отведенных для этого местах, ни в коем случае не употреблять спиртные напитки и не курить до и после купания.