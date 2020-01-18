Ханты-Мансийск, 18 января, 2020, 22:21 — ИА Регнум. Пассажирский самолет авиакомпании «ЮТэйр» совершил экстренную посадку в аэропорту Ханты-Мансийска из-за утечки топлива. Об этом 18 января сообщает INTERFAX со ссылкой на источник.

Papas Dos Самолёт ATR72 авиакомпании «ЮТэйр»

«Самолет ATR72, выполнял рейс из Екатеринбурга в Сургут. Однако в полете командир доложил об утечке топлива и запросил экстренную посадку в Ханты-Мансийске. Самолет благополучно совершил вынужденную посадку», — сообщил источник изданию.

По данным пресс-службы авиакомпании, посадка самолета прошла в штатном режиме. Отмечается, что командир экипажа принял решение об экстренном приземлении после того, как сработали датчики топливомера.

В «ЮТэйр» подчеркнули, что дальнейшее обслуживание пассажиров будет проходить в соответствии с Федеральными авиационными правилами.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Новосибирске в аэропорту «Толмачево» перед вылетом загорелся двигатель самолета А-321neo авиакомпании S7 Airlines. Самолет готовился совершить рейс Новосибирск — Камрань. При запуске загорелся один из двигателей самолета. Командир воздушного судна прервал запуск двигателей, была включена система пожаротушения. Возгорание было ликвидировано.