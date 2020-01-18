Лондон, 18 января, 2020, 22:13 — ИА Регнум. Принц Гарри и его супруга Меган Маркл официально лишены королевских титулов и больше не могут официально представлять королеву. Об этом 18 января сообщает The Thelegrapf со ссылкой на заявление королевы Елизаветы II, опубликованное Букингемским дворцом.

Graham C99 Меган Маркл. Лондонское граффити

«Согласно достигнутой договоренности они обязаны отступить от королевских обязанностей, включая официальные военные назначения. Они больше не будут получать государственные средства для исполнения королевских обязанностей», — говорится в заявлении.

Кроме этого отмечается, что Гарри и Маркл больше не имеют права использовать титулы его/ее королевское высочество, «поскольку они больше не являются работающими членами королевской семьи».

«Гарри, Меган и Арчи всегда будут очень любимыми членами моей семьи», — отметила Елизавета II.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, 9 января герцог и герцогиня Сассекские заявили о своём решении сложить полномочия старших членов королевской семьи Великобритании. В совместном заявлении они сообщили, что намерены работать для того, чтобы стать финансово независимыми, продолжая при этом поддерживать королеву Елизавету II. По их словам, они планируют проживать как в Британии, так и в Северной Америке.