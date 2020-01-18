Каир, 18 января, 2020, 21:21 — ИА Регнум. Президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси вылетел столицу Германии, город Берлин, где 19 января примет участие в международной конференции по Ливии. Об этом 18 января сообщает египетское информационное агентство MENA со ссылкой на официального представителя главы государства.

Kremlin.ru Абдель-Фаттах ас-Сисси

«Президент Египта только что вылетел в Германию для участия в берлинской конференции по урегулированию в Ливии», — цитирует источник агентство.

Отмечается, что за несколько дней до вылета канцлер Германии Ангела Меркель и ас-Сиси провели телефонные переговоры, в ходе которых стороны пришли к единому мнению в осуждении «незаконного внешнего вмешательства в дела Ливии».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, международная конференция по урегулированию ситуации в Ливии состоится в Берлине 19 января, на нее приглашены представители России, Турции, Египта, ЕС, США, ООН и других стран. Глава Ливийской национальной армии маршал Халифа Хафтар и премьер-министр Правительства народного согласия Ливии ФайезСаррадж ранее заявили, что также примут участие в конференции в Берлине.