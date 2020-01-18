Тегеран, 18 января, 2020, 16:57 — ИА Регнум. Власти Ирана передадут Украине бортовые самописцы с уничтоженного под Тегераном лайнера, об этом 18 января сообщает иранское агентство Tansim.

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Заявление было сделано главой отдела расследования происшествий организации гражданской авиации Ирана Хасаном Резайефаром в комментарии изданию.

Данное решение было сделано после нескольких встреч, проведенных представителями Ирана с украинской стороной.

Напомним, 8 января 2020 года система ПВО Ирана сбила украинский Boeing 747 со 176 людьми на борту. Тегеран признал данный факт, назвав инцидент трагической ошибкой.