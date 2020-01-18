Варшава, 18 января, 2020, 16:54 — ИА Регнум. В министерстве иностранных дел Польши заявили о том, что культура страны понесла огромные потери из-за действий советской армии во время Второй мировой войны. Об этом 18 января сообщается на официальной странице польского ведомства в социальной сети Twitter.

Флаг Польши

В МИД Польши отметили, что специальные подразделения НКВД якобы «разграбили ценные произведения польского искусства», которые до сегодняшнего времени пребывают на территории России.

Кроме этого, внешнеполитическое ведомство обвинило военных Красной Армии и служащих НКВД в том, что они «неоднократно уничтожали и конфисковывали то, что немцы не могли ограбить или сжечь».

По мнению представителей Польши, среди работ художников, которые находятся сейчас в России, значатся полотна Лукаса Кранаха-старшего, Антуана Пэна, Даниэля Шульца и Яна Брейгеля-старшего.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, заместитель министра иностранных дел Польши Павел Яблоньский заявил, что новые архивные документы, опубликованные Министерством обороны РФ к 75-летию освобождения Варшавы советскими войсками от немецко-фашистских оккупантов, в которых, в частности содержатся свидетельства о том, что подразделения Армии Крайовой в годы Второй мировой войны уничтожили оставшихся в городе украинцев и евреев, это не что иное, как «попытка переписать историю».