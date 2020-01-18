Калуга, 18 января, 2020, 14:37 — ИА Регнум. В Калужской области с 18 по 28 января 2020 года региональным отделением всероссийского общественного движения «Волонтеры Победы» будет проведено 66 мероприятий в рамках всероссийской патриотической акции «Блокадный хлеб», сообщил корреспонденту ИА REGNUM председатель штаба АртёмМитрохин.

Navalmuseum.ru На выставке-инсталляции «Булочная блокадного Ленинграда.

Основной целью акции «Блокадный хлеб» является создание эмоционального фона на старте 2020 года — Года памяти и славы, актуализация памяти поколений и гордость за мужество мирного населения блокадного Ленинграда. На территории Калужской области планируется проведение интеллектуальной игры «РИСК. В ночь на 23 января» и акции «Блокадный хлеб», в ходе которой калужанам расскажут о тяготах и лишениях, с которыми пришлось столкнуться ленинградцам в дни блокады. Патриотические мероприятия пройдут в городах Калуга, Таруса, Сухиничи и в посёлке Бабынино.

С 8 сентября 1941 года по 27 января 1944 года (872 дня) длилась блокада Ленинграда, унесшая жизни более одного миллиона человек. 27 января отмечается День воинской славы России — день полного освобождения Ленинграда от немецко-фашистской блокады (1944 год).