Калуга, 18 января, 2020, 13:58 — ИА Регнум. Калужская область в 2020—2021 году определена регионом-координатором проекта национального историко-культурного туристского проекта «Императорский маршрут», сообщает 18 января корреспондент ИА REGNUM по материалам рабочего совещания, состоявшегося в калужском музее изобразительных искусств.

Admoblkaluga.ru На рабочем совещании обсудили региональные аспекты «Императорского маршрута»

При поддержке министерства культуры РФ, субъектов страны фондом «Елисаветинско-Сергиевское просветительское общество» запланировано открытие в регионе шесть новых музеев, которые станут объектами показа на «Императорском маршруте». В их числе — Сергиев скит в Калуге, основанный в 1906 году при участии Великой Княгини Елизаветы Федоровны в память о Великом Князе Сергие Александровиче Романове. В ходе совещания состоялось обсуждение калужских объектов «Императорского маршрута», консультирование по формированию новых туристских маршрутов, в том числе межрегиональных. «Драйвером экономики является не только промышленность, которой богата Калужская область. Туризм — одна из составляющих роста экономики. «Императорский маршрут» даст новый приток и новые объекты показа, которые сопряжены не просто с посещением, а именно с сохранением истории», — подчеркнул первый заместитель губернатора региона Владимир Мазур.

Идея создания национального туристского проекта «Императорский Маршрут» принадлежит Фонду «Елисаветинско-Сергиевское просветительское общество», который занимался его разработкой с 2011 года. Результатом многолетних усилий по популяризации знаний об истории Императорского Дома Романовых, о духовном и благотворительном наследии представителей Царской Семьи, стало принятие решения о старте нового национального туристского проекта «Императорский маршрут» на федеральном уровне и подписание в 2017 году соглашения с Министерством культуры РФ о развитии исторического и духовного просвещения в форме историко-культурного туризма. В 2019 году представители 20 регионов России заявили о желании развивать историко-культурный туристский проект «Императорский маршрут» на своей территории, как одну из лучших социально-ориентированных практик и культурно-просветительских инициатив. Интерес к «Императорскому маршруту» проявили и европейские туроператоры.