Калуга, 18 января, 2020, 13:04 — ИА Регнум. В Калужской области в 9 час утра 18 января на сутки открылись 43 купелей для «Крещенских» купаний, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в Главном управлении МЧС России по Калужской области,

Eparhia-kaluga.ru Омовение верующих

По данным ведомства, в Калуге верующие смогут совершить омовения на Сероводородных озерах и на источнике в деревне Колюпаново, в Обнинске на реке Провте в районе городского ьпляжа. Больше всего купелей при храмах для омовения отрыто в Жуковском районе. В Козельском районе открылись пять купелей. Среди них: купель «Пафнутьевский колодец» Введенского Ставропигиального мужского монастыря Оптина Пустынь, где — купание проходит в присутствии насельников монастыря и купель при монастыре Казанская Амвросиевская Ставропигиальная женская пустынь в селе Шамордино. Омовение верущие совершают в купелях и при других храмах. В Медынском районе: оборудованы Иордани на пруду в деревне Елешня и в сельском поселении «Деревня Романово». Между тем, главный государственный санитарный врач Обнинска Владимир Марков напомнил жителям, что вода в реке Протве по эпидемиологическим показателям не соответствует санитарным нормам по бактериологическим показателям. Поэтому «заглатывать воду из водоема не следует» даже после того, как ее освятят.

Напомним, в ночь с 18 на 19 января православный мир отмечает праздник Крещения Господня, или Богоявления. В целях обеспечения безопасности населения на водных объектах области на период проведения мероприятий, связанных с празднованием Крещения Господня, Центром Государственной инспекции по маломерным судам Главного управления МЧС России по Калужской области под надзор взяты все места проведения Крещенских купаний. К дежурству привлечено 99 сотрудников ведомства, а также медики и полицейские