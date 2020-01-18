Киев, 18 января, 2020, 12:08 — ИА Регнум. Украинский бизнесмен, общественный деятель Евгений Черняк сравнил процедуру смены правительства в России и политический кризис на Украине, который также мог закончиться отставкой кабмина Гончарука.

Иван Шилов ИА REGNUM Флаг Украины

С таким заявлением Черняк выступил 18 января.

По его словам, пример смены правительства — это «менеджерский кейс», блестяще реализованный в России. А вот Украина опять проявила себя далеко не с лучшей стороны.

«Россия: Кабинет министров подаёт в отставку, представляют новую кандидатуру, депутаты голосуют, менее чем через час подписывает президент, с 17:00 текущего дня новый премьер приступает к работе в своём кабинете. Ни одной утечки информации, ни одного аналитика, который предсказал фамилию нового премьера, всё быстро и по-деловому», — напоминает украинский бизнесмен.

«Украина: прослушивают премьера в его кабинете. Соцсети возмущены интеллектуальным уровнем принятия решений и презрительным отношением к президенту. Премьер пишет заявление об отставке, но ошибается и пишет его не по адресу, чем ещё раз возмущает всех наблюдателей, которые понимают, что ошибка говорит или о том, что премьер Украины плохой юрист или о том, что он очень беспокоится о своём кресле, хотя утверждает, что это не так», — заявил Черняк.

Он отметил, что публично министры правительства Украины синхронно защищают Гончарука, называя его лучшим премьером в истории, но все понимают, что защищают они себя, так как не хотят в отставку. Кроме того, за день до этого на Украине разразился скандал с огромными зарплатами украинских чиновников, которые выписали себе премии.

Черняк задается риторическим вопросом, не поэтому ли «раз в неделю» мировые лидеры делают заявления о том, что нужно строить хорошие отношения с Россией. Украине же он советует срочно заниматься внутренней политикой, чтобы в стране появилось хоть что-то позитивное для инвесторов.

ИА REGNUM напоминает, что вечером 17 января президент Зеленский заявил, что не будет принимать отставку премьер-министра Алексея Гончарука и его правительства.

«Общество в целом и я предоставили вам и правительству большой процент доверия, правильнее сказать, большой кредит доверия. Поэтому мне кажется, что вы еще не рассчитались за этот кредит перед обществом. И у вас достаточно энергии это сделать», — заявил президент.