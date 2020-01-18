Чита, 18 января, 2020, 10:16 — ИА Регнум. Сегодня, 18 января, в Забайкальском крае дан старт всероссийской патриотической акции «Блокадный хлеб». Участие в ней принял руководитель региона Александр Осипов, жители блокадного Ленинграда (в регионе их проживает 13), ветераны Великой Отечественной войны, представители общественных организаций, волонтеры Победы, юнармейцы. Подробности сообщает пресс-служба забайкальского губернатора.

Правительство Забайкальского края В Забайкалье стартовала патриотическая акция «Блокадный хлеб»

Правительство Забайкальского края В Забайкалье стартовала патриотическая акция «Блокадный хлеб». Руководитель региона Александр Осипов

Губернатор Александр Осипов отметил, что «Великая Отечественная война, блокада Ленинграда — непросто эпизод из прошлого, это история нашей страны».

Одним из свидетелей тех событий был Валентин Павлович Смекалов.

«По воспоминаниям родителей, начиная с июля-августа 1941 года, город постоянно бомбили с самолетов, были артобстрелы. С 8 сентября, когда фашисты овладели городом Шлиссельбург, вблизи Ленинграда, город оказался окруженным, начались жуткие блокадные дни и месяцы», — рассказал Валентин Смекалов.

Правительство Забайкальского края Участники акции «Блокадный хлеб»

В ходе мероприятия с историческими фактами, связанными с блокадой Ленинграда, также участников акции также познакомили волонтеры. Была организована тематическая инсталляция, имитирующая пункты выдачи суточных пайков хлеба в Ленинграде.

Как уже сообщало ИА REGNUM, памятная акция призвана напомнить о мужестве ленинградцев, переживших беспрецедентную блокаду миллионного города вражескими захватчиками. Ключевым символом акции памяти «Блокадный хлеб» является кусочек хлеба весом в 125 граммов — такой паек получали жители Ленинграда в самые тяжелые времена блокады.

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