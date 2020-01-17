На Урале генерал-майор МВД назвал проект закона о бытовом насилии абсурдным
Екатеринбург, 17 января, 2020, 23:09 — ИА Регнум. Отрицательный отзыв о проекте закона «о домашнем насилии» оставил член Общественной палаты Свердловской области, генерал-майор милиции в отставке Владимир Красильников. Свою позицию он заявил во время экспертного обсуждения в региональной Общественной палате, передаёт корреспондент ИА REGNUM.
Также, по его мнению, прописанные в законопроекте так называемые охранные ордера будут препятствовать примирению сторон и сохранению семьи.
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Как сообщало ИА REGNUM, 17 января в Общественной палате Свердловской области состоялось экспертное обсуждение проекта федерального закона «О профилактике семейно-бытового насилия в Российской Федерации». Большинство участников дали отрицательную оценку предложенному к обсуждению законопроекту.
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