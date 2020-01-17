Ижевск, 17 января, 2020, 22:23 — ИА Регнум. КУ «Управтодор» закупило десять макетов автомобилей ДПС. Об этом на своей странице в социальной сети сообщил министр транспорта и дорожного хозяйства Удмуртии Алексей Горбачев.

Пресс-служба минтранса Удмуртии «Дежурные экипажи»

По его словам, макеты установят в местах наибольшей концентрации ДТП, а также на участках дорог, где необходимо снизить скорость движения. Он уточнил, что сейчас решается, в каком режиме будут работать макеты — будут ли они стационарными или мобильными.

«Хочу отметить, что идея, собственно, не новая, в соседних регионах уже дежурят картонные полицейские, и с каждым годом таких муляжей становится все больше… «Дежурные экипажи» будут способствовать соблюдению правил дорожного движения и предоставлению преимуществ пешеходам, что позволит снизить количество нарушений и ДТП на дорогах Удмуртии», — уверен министр.

Как сообщало ИА REGNUM, по итогам 2019 года на дорогах Удмуртии произошло 2088 аварий, в которых 182 человека погибли, 2688 — получили травмы.

Число ДТП по сравнению с предыдущим годом выросло на 4,2%, количество погибших увеличилось на 15,9%, пострадавших — на 8,4%.