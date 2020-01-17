Екатеринбург, 17 января, 2020, 19:18 — ИА Регнум. В Свердловской области снижается количество тяжких и особо тяжких преступлений, совершённых в быту. Об этом заявила замначальника отдела организации деятельности подразделений по делам несовершеннолетних регионального полицейского главка Лилия Будкевич во время обсуждения в областной Общественной палате законопроекта «о домашнем насилии», передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Артур Савин Замначальника отдела организации деятельности подразделений по делам несовершеннолетних УОДУУПиПДН ГУ МВД РФ по Свердловской области Лилия Будкевич

«За прошедший год мы зафиксировали снижение на 7,5%, и таких случаев было всего 147», — сообщила представитель МВД.

Лилия Будкевич отметила, что работа по профилактике нарушений законодательства в семейной сфере выполняется соответствующими службами и урегулирована действующими законами Российской Федерации.

Она подчеркнула, что в предложенном проекте закона продублирована уже ведущаяся работа полиции по профилактике семейно-бытового насилия.

По её словам, в Свердловской области на учёте в органах внутренних дел стоит порядка 1,5 тыс. правонарушителей в сфере семейно-бытовых отношений. С ними ведутся профилактические беседы, также выявляются повторные правонарушения и преступления (в 2019 году — это 76 человек).

Лилия Будкевич сообщила, что с лицами, состоящими под административным надзором, регулярно проводятся беседы и профилактические встречи: ежемесячно и даже еженедельно. Также в регионе проводятся профилактические мероприятия, такие как «Быт», «Комендантский патруль», «Визит», «Детство без насилия», в ходе которых проводится проверка семей и состоящих на учёте лиц.

«Поэтому дополнительно какие-то учёты, дублирующие существующие, в принципе, необходимости заводить нет», — заявила представитель органов внутренних дел, добавив, что в регионе также не наблюдается увеличения насильственных преступлений в отношении детей.

Она отметила, что закон о профилактике среди несовершеннолетних принят в 1995 году, и с тех пор работает с небольшими изменениями. То же самое касается и бытового насилия, где система профилактики является «действующей и устоявшейся».

«Прочитав законопроект, скажу однозначно, что это нарушение конституционных прав, во-первых. И никогда органы внутренних дел не пойдут на то, чтобы без судебного решения мы могли выносить какие-то процессуальные запреты, даже временные, для того чтобы ограничивать в конституционных правах других людей. То есть это априори противоречит и Конституции, и такой закон не может быть принят. Это однозначно», — считает Лилия Будкевич.

Напомним, что 17 января в Общественной палате Свердловской области представители, министерств и ведомств, общественных организаций и движений провели экспертизу проекта федерального закона «О профилактике семейно-бытового насилия в Российской Федерации». Большинство участников предложили не выносить законопроект на рассмотрение в Госдуме.

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Как сообщало ИА REGNUM, также отрицательный отзыв о предложенном к обсуждению проекте закона заявил представитель Екатеринбургской епархии РПЦ и член региональной Общественной палаты протоиерей Максим Миняйло.