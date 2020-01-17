Ульяновск, 17 января, 2020, 18:07 — ИА Регнум. В Ульяновской области в 2019 года в целом уровень преступности снизился, но при этом выросло число тяжких и особо тяжких преступлений — в частности, убийств и покушений на убийство, изнасилований. Об этом свидетельствуют данные, опубликованные на сайте региональной прокуратуры.

Ulproc.ru Фрагмент из статистики. Скриншот с сайта прокуратуры

В Ульяновской области в 2019 году зарегистрировано 12 663 преступления, что на 3,9% меньше уровня 2018 года. Из них треть — кражи.

В прокуратуре отмечают, что за год снизилось число разбойных нападений (-37%), грабежей (-28,9%), краж (-14,7%), стало меньше фактов незаконного оборота оружия (-6%). При этом значительно выросло число особо тяжких и тяжких преступлений (+8,3% и 9% соответственно), убийств и покушений на убийств (+39%). Также в Ульяновской области существенно выросло число изнасилований (+23,1%), фактов мошенничества общеуголовной направленности (+44%).

Значителен массив наркопреступлений — всего их зарегистрировано 1057, чаще всего преступления данной категории совершаются в Ульяновске (713) и Димитровграде (163).

По данным надзорного ведомства, свыше 63% преступлений совершили ранее судимыми лицами, почти 38% преступлений совершено в состоянии алкогольного опьянения.

Количество выявленных общественно опасных деяний коррупционной направленности уменьшилось за год на 8,4% — со 155 до 142 (-8,4%).

«Что обусловлено, в том числе, результатами профилактической деятельности правоохранительных органов», — считают в прокуратуре Ульяновской области.