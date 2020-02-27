Москва, 28 февраля, 2020, 00:01 — ИА Регнум. Война. Хроника 1941−1945 гг.

Иван Шилов ИА REGNUM Война

28 февраля

28 февраля 1942 года завершилась Вяземская воздушно-десантная операция Красной армии. Несмотря на трудности и неудачи при выброске, десантные части западнее Вязьмы успешно перерезали вражеские коммуникации, после чего попали в окружение, но были выручены 1-м гвардейским кавалерийским корпусом. Высадившиеся же к 24 февраля южнее и юго-восточнее Вязьмы силы 4-го воздушно-десантного корпуса в ходе тяжёлых боёв продвинулись во вражеском тылу на 20−22 км к рубежу, на котором они должны были соединиться с 50-й армией. Однако армия не смогла прорвать немецкую оборону со своей стороны и десант вынужден был перейти к обороне.

28 февраля 1943 года войска Северо-Западного фронта ликвидировали демянский плацдарм противника и, преследуя отступающего врага, вышли к реке Ловать. Однако саму группировку противника уничтожить не удалось.

Немецкая группа армий «Юг» начала подготовку контрнаступления на харьковском направлении против сил Воронежского фронта.

28 февраля 1945 года войска 2-го Белорусского фронта, наступая на Кёслин, вышли в район Бублиц в Померании.

Войска 3-го Белорусского фронта завязали бои у долговременных укреплений противника юго-западнее Кенигсберга.