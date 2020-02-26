Москва, 27 февраля, 2020, 00:01 — ИА Регнум. Война. Хроника 1941−1945 гг.

Иван Шилов ИА REGNUM Война

27 февраля

27 февраля 1942 года войска Волховского фронта под давлением противника на любаньском направлении вынуждены были оставить деревню Красная Горка.

Силы Крымского фронта начали наступление с Керченского полуострова на город Карасубазар.

27 февраля 1943 года Ставка приказала правому крылу Юго-Западного фронта отойти за реку Северный Донец и организовать оборону по её левому берегу.

Красная армия в боях под Курском заняла несколько населённых пунктов.

27 февраля 1944 года завершилось наступление под Ленинградом и Новгородом войск Ленинградского, Волховского и 2-го Прибалтийского фронтов при содействии артиллерии и авиации Краснознаменного Балтийского флота, авиации дальнего действия и партизанских отрядов. В результате была полностью освобождена Ленинградская область и частично — Калининская область.