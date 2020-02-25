Москва, 26 февраля, 2020, 00:01 — ИА Регнум. Война. Хроника 1941−1945 гг.

Иван Шилов ИА REGNUM Война

26 февраля

26 февраля 1943 года завершилась Харьковская наступательная операция войск Воронежского фронта. Красная армия продвинулась на 110−180 км, освободила Харьков, Богодухов и Мерефу. Выйдя на линию Коренево, Хотень, Сумы, Гадяч, Опошня, Минковка, войска фронта получили возможность развить наступление на рыльском, сумском и полтавском направлениях. Советские части завершили разгром войск немецкой группы армий «Б» и нанесли поражение вновь прибывшему танковому корпусу «СС».

26 февраля 1944 года завершилась Рогачевско-Жлобинская наступательная операция войск 1-го Белорусского фронта. Советские части форсировали Днепр и захватили крупный плацдарм на участке Новый Быхов — Рогачев.

Войска 2-го Прибалтийского фронта освободили железнодорожную станцию Локня и окончательно заняли железную дорогу Луга — Дно — Новосокольники.

Силы Ленинградского фронта освободили город Порхов.