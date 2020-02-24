Война: войска Центрального фронта наступают на Брянск
Москва, 25 февраля, 2020, 00:01 — ИА Регнум. Война. Хроника 1941−1945 гг.
Иван Шилов ИА REGNUM
Война
25 февраля
25 февраля 1942 года в ходе боёв у города Юхнов Калужской области силы левого крыла Западного фронта сомкнули кольцо окружения вокруг 2-го немецкого армейского корпуса.
25 февраля 1943 года войска правого крыла Юго-Западного фронта под ударами противника начали отходить на север, к рубежу Охочае — Сахновщина — Лозовая — Барвенково — Краматорск.
Войска Центрального фронта, развернувшись между Брянским и Воронежским фронтами, перешли в наступление на Брянск.
Красная армия освободила город Валки Харьковской области.
25 февраля 1944 года войска 2-го Прибалтийского и Ленинградского фронтов, наступая западнее и южнее города Дно, освободили районный центр Дедовичи.