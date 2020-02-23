Москва, 24 февраля, 2020, 00:01 — ИА Регнум. Война. Хроника 1941−1945 гг.

Иван Шилов ИА REGNUM Война

24 февраля

24 февраля 1942 года Красная армия окончила высадку десанта южнее и юго-восточнее Вязьмы. В ходе неё погиб командир 4-го воздушно-десантного корпуса генерал-майор Алексей Левашёв.

24 февраля 1943 года завершилось наступление войск Брянского фронта на малоархангельском направлении. Красная армия вышла на рубеж Новосиль — Малоархангельск — Рождественское.

На юге Белоруссии началась карательная операция нацистов «Русалка», в ходе которой были казнены или отправлены в Германию тысячи мирных жителей.

24 февраля 1944 года войска 1-го Белорусского фронта ликвидировали плацдарм противника на левом берегу Днепра и освободили город Рогачев.

Силы 2-го Прибалтийского и Ленинградского фронтов освободили город и железнодорожный узел Дно.

24 февраля 1945 года завершилась Нижне-Силезская наступательная операция войск 1-го Украинского фронта. Красная армия продвинулась более чем на 200 км, вышла к реке Нейсе от ее устья до города Пенцих, отбросила противника от реки Одер, окружила гарнизоны городов Глогау и Бреслау.

Войска 2-го Белорусского фронта нанесли удар в направлении на Кёслин с целью выйти к побережью Балтийского моря, расчленить восточно-померанскую группировку противника и не дать противнику создать угрозу Красной армии, наступающей на берлинском направлении.

Силы 2-го Украинского фронта под давлением вражеских войск оставили плацдарм на западном берегу реки Грон и перешли к обороне на восточном берегу.

Ставка упразднила 1-й Прибалтийский фронт. Его войска включили в состав 3-го Белорусского фронта под названием Земландской группы войск.