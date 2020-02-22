Москва, 23 февраля, 2020, 00:01 — ИА Регнум. Война. Хроника 1941 — 1945 гг.

Иван Шилов ИА REGNUM Война

23 февраля

23 февраля 1942 года в честь 24-й годовщины Красной армии был издан приказ № 55 Наркома Обороны Иосифа Сталина, в котором подчёркивалось: «Гитлеры приходят и уходят, а народ германский, а государство германское остаётся».

23 февраля 1943 года завершилась Краснодарская наступательная операция войск Северо-Кавказского фронта. Советские части освободили Краснодар, разгромили две пехотные дивизии противника и отбросили противника от Краснодара на 60 — 70 км.

Красная армия освободила города Сумы, Ахтырку, Лебедин и Малоархангельск.

23 февраля 1944 года войска 2-го Прибалтийского фронта освободили более 150 населенных пунктов юго-западнее озера Ильмень.

Силы Ленинградского фронта захватили хорошо укрепленный узел сопротивления противника, посёлок Струги Красные.

23 февраля 1945 года войска 1-го Белорусского фронта заняли город и крепость Познань после месяца осады.