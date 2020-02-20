Москва, 21 февраля, 2020, 00:01 — ИА Регнум. Война. Хроника 1941−1945 гг.

Иван Шилов ИА REGNUM Война

21 февраля

21 февраля 1942 года войска советской 39-й армии пытались пробиться на север, к основным силам Калининского фронта. Эта попытка окончилась неудачей, и 39-я армия перешла к обороне.

21 февраля 1943 года силы Юго-Западного фронта вели бои с танковой дивизией «Райх» в районе Ново-Московска и с танковой дивизией «Мёртвая голова» в районе Попасное.

Красная армия освободила город Тростянец Винницкой области.

21 февраля 1944 года началась Рогачевско-Жлобинская наступательная операция войск 1-го Белорусского фронта. К 26 февраля Красной армии удалось захватить плацдармы на левом берегу Днепра, но дальше продвинуться не удалось.

Войска 2-го Прибалтийского фронта при поддержке сил Ленинградского фронта освободили города Сольцы и Холм.