Москва, 20 февраля, 2020, 00:01 — ИА Регнум. Война. Хроника 1941−1945 гг.

Иван Шилов ИА REGNUM Война

20 февраля

20 февраля 1942 года в районе Демянска войска Северо-Западного фронта окружили крупную группировку войск противника.

20 февраля 1943 года танковые части противника непрерывно атаковали войска Юго-Западного фронта в районе севернее Красноармейского.

Красная армия на Украине освободила города Павлоград и Антрацит.

20 февраля 1944 года корабли и авиация Северного флота начали вторую комбинированную операцию на коммуникациях противника у побережья Северной Норвегии.

20 февраля 1945 года войска 2-го Украинского фронта в Чехословакии с боями наступали северо-западнее города Лученец, одновременно отражая крупные атаки противника на северном берегу Дуная, восточнее города Комарово.