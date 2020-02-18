Москва, 19 февраля, 2020, 00:01 — ИА Регнум. Война. Хроника 1941−1945 гг.

Иван Шилов ИА REGNUM Война

19 февраля

19 февраля 1942 года силы Волховского фронта в ходе наступления на Любань заняли населённый пункт Красная горка.

19 февраля 1943 года правое крыло Юго-Западного фронта выдвинулось на рубеж Змиев, Красноград, Ново-Московск, Синельниково, Красноармейское, Краматорск, Славянск; левое — на рубеж Родаково, Дьяково. Однако против войск фронта началось контрнаступление противника из районов Краснограда и юго-западнее Красноармейского в направлении на Павлоград.

19 февраля 1944 года Красная армия освободила районный центр Плюсса в Ленинградской области.

19 февраля 1945 года войска 2-го Белорусского фронта в ходе наступления севернее и северо-западнее города Грауденц заняли Нойенбург.