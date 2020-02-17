Москва, 18 февраля, 2020, 00:01 — ИА Регнум. Война. Хроника 1941−1945 гг.

Иван Шилов ИА REGNUM Война

18 февраля

18 февраля 1942 года 29-я армия Калининского фронта начала продвижение к окружённым западнее Вязьмы силам 39-й армии.

18 февраля 1943 года закончилось наступление войск Ленинградского и Волховского фронтов на мгинском направлении. Хотя Красная армия не смогла значительно продвинуться, противнику пришлось перекинуть на мгинское направление две дивизии, которые должны были выступать резервом на южном крыле советско-германского фронта.

Освобождён город Мерефа Харьковской области.

18 февраля 1944 года началась Старорусско-Новоржевская наступательная операция войск 2-го Прибалтийского фронта против 16-й армии немецкой группы армий «Север».

18 февраля 1945 года завершилась Висло-Одерская наступательная операция войск 1-го Белорусского и 1-го Украинского фронтов при содействии войск 4-го Украинского фронта. Красная армия разгромила 9-ю, 4-ю танковую и 17-ю армии немецкой группы армий «А», вышла к реке Одер на участке протяжённостью около 500 км и захватила на её левом берегу ряд плацдармов.

Войска 4-го Украинского фронта завершили Западно-Карпатскую наступательную операцию. Советские части продвинулись на 150—200 км и подошли к Моравско-Остравскому промышленному району в верхнем течении рек Висла и Одер.

В районе города Мельзак в Восточной Пруссии был убит командующий 3-м Белорусским фронтом генерал армии Иван Черняховский. На его место Ставкой назначен маршал Александр Василевский.