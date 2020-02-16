Москва, 17 февраля, 2020, 00:01 — ИА Регнум. Война. Хроника 1941−1945 гг.

Иван Шилов ИА REGNUM Война

17 февраля

17 февраля 1942 года западнее Ржева 29-я армия Калининского фронта сумела прорвать окружение.

17 февраля 1943 года завершилась Воронежско-Касторненская наступательная операция войск Брянского и Воронежского фронтов. Она положила начало разгрому крупной группировки противника на этом направлении и освобождению Воронежской и Курской областей, городов Воронеж, Касторное, Старый Оскол. Красная армия разгромила основные силы 2-й немецкой армии и уничтожила 2-ю венгерскую армию.

Силы Северо-Западного фронта вынудили немецкую 16-ю армию начать поспешное отступление с демянского плацдарма.

На Украине освобождены города Богодухов, Павлоград, Ровеньки, Славянск.

Войска Южного фронта достигли реки Миус.

17 февраля 1944 года началось наступление войск 2-го Прибалтийского фронта на старорусском направлении, южнее озера Ильмень, с целью поддержать продвижение сил Ленинградского фронта в районе южнее Ленинграда и западнее Новгорода.

С уничтожением окружённой группировки противника завершилась Корсунь-Шевченковская наступательная операция 1-го и 2-го Украинских фронтов.

Создан 1-й (под командованием генерала армии Константина Рокоссовского) и 2-й (во главе с генерал-лейтенантом Павлом Курочкиным) Белорусские фронты.

17 февраля 1945 года Ставка издала директиву 2-му и 3-му Украинским фронтам о подготовке и проведении наступательной операции на Вену.

Войска 1-го Белорусского фронта южнее города Штаргард отбили сильную контратаку противника. Одновременно в лесах севернее города Шнайдемюль и в городе Познань советские части ликвидировали окруженные группировки противника.

Немецкие войска из района восточнее Комарно с целью прикрытия направления на Братиславу нанесли мощный контрудар по силам 2-го Украинского фронта.