Москва, 16 февраля, 2020, 00:01 — ИА Регнум. Война. Хроника 1941−1945 гг.

Иван Шилов ИА REGNUM Война

16 февраля

16 февраля 1942 года в ходе нового этапа Вяземской воздушно-десантной операции Красная армия начала высадку десанта южнее и юго-восточнее Вязьмы.

16 февраля 1943 года войска Воронежского фронта, совершив обходной манёвр, освободили Харьков.

Партизаны Освейского и Дриссенского районов Белоруссии начали борьбу против немецкой карательной экспедиции численностью до 15 тысяч солдат и офицеров.

16 февраля 1944 года неудачей закончилось продолжавшееся 12 дней контрнаступление немецких сил против войск 1-го и 2-го Украинских фронтов, взявших в окружение корсунь-шевченковскую группировку противника.

Красная армия юго-западнее города Луга освободила более 30 населенных пунктов.

16 февраля 1945 года правое крыло 1-го Украинского фронта стремительно приближалось к реке Нейсе. В районе Бреслау советские части начали ликвидацию окруженной группировки противника численностью около 40 тысяч человек.